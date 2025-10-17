Газета
Главная / Бизнес /

Первый полет импортозамещенного МС-21 планируется в октябре

Ведомости

Полностью импортозамещенный МС-21 будет поднят в небо в октябре 2025 г. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«В этом месяце мы планируем поднять первый импортозамещенный уже полностью МС-21», – сказал он (цитата по ТАСС).

26 июня в «Ростехе» сообщили, что опытный образец самолета МС-21 с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям.

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов говорил два месяца назад, что первый полет полностью импортозамещенного самолета МС-21 ожидается в августе. Алиханов также говорил, что самолет поднимется в небо в августе.

В январе Чемезов говорил, что «Ростех» запустит серийное производство МС-21 с 2026 г.

