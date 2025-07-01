Алиханов: МС-21 с российскими системами должен подняться в небо в августе
Самолет МС-21 с полностью импортозамещенными системами должен подняться в небо в августе. Об этом объявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
26 июня опытный образец самолета МС-21 с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям. Первый полет уже состоялся – он прошел с аэродрома ЛИИ им. Громова в «Жуковском». Лайнер находился в воздухе четыре часа, испытания проходили на различных высотах. Было протестировано радиосвязное оборудование.
В сентябре 2024 г. «Ведомости» писали, что российские власти вернулись к идее создания укороченного МС-21. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что он может наравне с базовой получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем. По его словам, программу по выпуску самолета с 2014 г. «преследуют санкции».