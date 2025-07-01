Алиханов: МС-21 с российскими системами должен подняться в небо в августе

«МС-21 уже тоже летает. Значит, в августе мы планируем, что поднимется, коллеги из ОАК планируют, что поднимется самолет уже полностью импортозамещенный – со всеми отечественными системами, сейчас он уже летает на ПД-14», – сказал он (цитата по ТАСС).