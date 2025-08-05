Чемезов: первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в августе

26 июня опытный образец МС-21 с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям. Первый полет состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в «Жуковском». Лайнер находился в воздухе четыре часа, испытания проходили на различных высотах. Было протестировано радиосвязное оборудование.