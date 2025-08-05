Чемезов: первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в августе
26 июня опытный образец МС-21 с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям. Первый полет состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в «Жуковском». Лайнер находился в воздухе четыре часа, испытания проходили на различных высотах. Было протестировано радиосвязное оборудование.
В январе Чемезов говорил, что «Ростех» запустит серийное производство МС-21 с 2026 г. По его словам, сначала нужно завершить все сертификационные испытания.
В сентябре 2024 г. «Ведомости» писали, что власти вернулись к идее создания укороченного МС-21. Первый вице-премьер России Денис Мантуров говорил, что самолет может наравне с базовой получить версию с укороченным на одну секцию фюзеляжем.