Нефтяные компании сообщили правительству об увеличении выпуска топлива

В конце сентября Новак отмечал, что в России наблюдается небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных запасов. На этом фоне был продлен запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 г. для всех экспортеров. Кроме того, до конца года введен запрет на вывоз за рубеж дизельного и судового топлива. Также правительство обнулило импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. как часть мер по стабилизации топливного рынка.