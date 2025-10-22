Нефтяные компании сообщили правительству об увеличении выпуска топлива
Представители нефтяных компаний доложили на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака, что они оптимизируют логистику, соблюдают баланс поставок, увеличивают производство дизельного топлива и бензина. Об этом сообщило правительство.
«Все обязательства выполняются», – отчитались компании.
По итогам заседания Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов. Он поставил задачу обеспечивать внутренний спрос на топливо и соблюдать баланс цен в розничном сегменте, особенно в преддверии зимнего сезона.
В конце сентября Новак отмечал, что в России наблюдается небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных запасов. На этом фоне был продлен запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 г. для всех экспортеров. Кроме того, до конца года введен запрет на вывоз за рубеж дизельного и судового топлива. Также правительство обнулило импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. как часть мер по стабилизации топливного рынка.
17 октября Новак заявил, что в среднем стоимость бензина в России увеличивается на уровне инфляции, как и все другие товары и услуги.