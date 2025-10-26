Цивилев назвал риск возникновения топливного кризиса минимальным

Цивилев в сентябре говорил, что Минэнерго и российские нефтяные компании скорректировали графики ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Он пояснил, что плановые ремонты на НПЗ перенесены таким образом, чтобы они не выпадали на периоды пикового спроса на бензин.