Цивилев назвал риск возникновения топливного кризиса минимальным
Программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) должна свести к минимуму риски возникновения топливных кризисов, заявил ТАСС глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
«Мы считаем, что завершающаяся программа модернизации НПЗ, которая увеличит производство бензина на 4–5 млн т, позволит нарастить запас прочности отрасли и сведет к минимуму риски топливных кризисов в будущем», – сказал он.
По его словам, сейчас ведомство постоянно координирует работу производителей, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива. Чтобы ускорить процесс, Минэнерго оптимизирует доставку вместе с РЖД и нефтяными компаниями, а ФАС, Банк России и биржа совершенствуют правила торгов для противодействия недобросовестным практикам.
Цивилев в сентябре говорил, что Минэнерго и российские нефтяные компании скорректировали графики ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Он пояснил, что плановые ремонты на НПЗ перенесены таким образом, чтобы они не выпадали на периоды пикового спроса на бензин.
В октябре представители нефтяных компаний доложили на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака, что они оптимизируют логистику, соблюдают баланс поставок, увеличивают производство дизельного топлива и бензина. В этом же месяце стало известно, что к защите объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов планируется привлекать резервистов.