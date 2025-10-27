Стоимость бензина АИ-92 на бирже упала более чем на 3%

30 сентября правительство продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 г. для всех экспортеров. Также был введен запрет на вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Мера действует до конца текущего года. Исключением являются прямые поставки, которые осуществляют непосредственные производители топлива.