Стоимость бензина АИ-92 на бирже упала более чем на 3%
Стоимость бензина марки АИ-92 на торгах снизилась на 3,21% и достигла 71 757 руб. за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части России уменьшилась на 0,03% до 79 622 руб. за тонну. Цена летнего дизельного топлива сократилась на 0,75% и составила 64 132 руб. за тонну.
30 сентября правительство продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 г. для всех экспортеров. Также был введен запрет на вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Мера действует до конца текущего года. Исключением являются прямые поставки, которые осуществляют непосредственные производители топлива.
22 октября представители нефтяных компаний сообщили на совещании у вице-премьера Александра Новака, что они оптимизируют логистику, соблюдают баланс поставок, наращивают производство дизельного топлива и бензина. Новак поручил обеспечивать внутренний спрос на топливо и соблюдать баланс цен в розничном сегменте, особенно в преддверии зимнего сезона.
26 октября министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов должна свести к минимуму риски возникновения топливных кризисов.