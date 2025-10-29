Биржевая цена Аи-92 за три дня снизилась на 12%
Стоимость бензина марки АИ-92 на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за три дня упала на 12%. За указанный период бензин подешевел с 74 218 руб. за тонну до 65 108 руб. за тонну.
29 октября цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части России сократилась на 4,85% и достигла 73 196 руб. за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 5,02% и составила 58 769 руб. за тонну.
30 сентября кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 г. для всех экспортеров. Также был запрещен вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Мера действует до конца текущего года. Исключением являются прямые поставки, которые осуществляют непосредственные производители топлива.
15 октября министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил, что правительство решило обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. как часть мер по стабилизации топливного рынка. Еще одной мерой стало использование потенциала накопленных до этого запасов топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Также принято решение о переносе плановых ремонтов НПЗ на более поздние сроки.
22 октября представители нефтяных компаний на совещании у вице-премьера Александра Новака заявили об оптимизации логистики, соблюдении баланса поставок и наращивании производства дизельного топлива и бензина. Новак поручил обеспечивать внутренний спрос на топливо и соблюдать баланс цен в розничном сегменте, особенно в преддверии зимнего сезона.