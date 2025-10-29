Биржевая цена Аи-92 за три дня снизилась на 12%

15 октября министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил, что правительство решило обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. как часть мер по стабилизации топливного рынка. Еще одной мерой стало использование потенциала накопленных до этого запасов топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Также принято решение о переносе плановых ремонтов НПЗ на более поздние сроки.