Власти изучают возможность освобождения новых проектов от уплаты акциза на сталь

Минпромторг и Минфин рассматривают возможность внесения изменений в правила уплаты акциза на жидкую сталь. Об этом заявил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на полях форума «Российский промышленник».

Алиханов уточнил, что ведомства изучают возможность корректировки правил уплаты акциза на сталь в части расширения возможности применения электрометаллургическими предприятиями при выплавке стали горячебрикетированного железа и освобождения от уплаты акциза для новых капиталоемких проектов с объемом инвестиций не менее 50 млрд руб.

В сентябре ассоциация «Русская сталь» (лобби крупных предприятий черной металлургии) в письме министру финансов Антону Силуанову и Алиханову попросила перенести сроки уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для железной руды на 30 декабря 2025 г. Ассоциация также обратилась с просьбой перенести сроки для страховых взносов, предоставив возможность их постепенной уплаты в первом полугодии 2026 г.

13 октября Минфин сообщил о разработке проекта постановления правительства об оказании поддержки российской отрасли черной металлургии за счет переноса сроков уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ при добыче железной руды. 29 октября кабмин подписал соответствующее постановление. Сроки платежей будут перенесены на 1 декабря 2025 г.

Статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявлял о готовности Минфина рассмотреть вопрос о продлении отсрочки по уплате акциза на жидкую сталь и НДПИ при добыче железной руды после 1 декабря 2025 г., если от компаний отрасли поступит соответствующее предложение.

