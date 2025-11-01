Власти изучают возможность освобождения новых проектов от уплаты акциза на сталь

В сентябре ассоциация «Русская сталь» (лобби крупных предприятий черной металлургии) в письме министру финансов Антону Силуанову и Алиханову попросила перенести сроки уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для железной руды на 30 декабря 2025 г. Ассоциация также обратилась с просьбой перенести сроки для страховых взносов, предоставив возможность их постепенной уплаты в первом полугодии 2026 г.