Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов после рекомендации ФАС

Ozon скорректировал правила обработки возвратов товаров, когда заказы после отмены или возврата покупателями без претензий к качеству автоматически отправлялись на склады для повторной продажи. Из-за них продавцы не могли распоряжаться товаром и реализовывать его через другие каналы продаж. Селлеры также сталкивались со сложностями при вывозе ассортимента со складов маркетплейса. Площадка сообщила о восстановлении прежней модели возврата товара. Она запустит функцию автовывоза возврата со склада. Это позволит выбрать удобную точку получения товара с середины ноября 2025 г. Также были предприняты действия для устранения блокировок личных кабинетов пользователей без объяснения причин.