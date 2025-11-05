Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов после рекомендации ФАС

Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов после рекомендации ФАСМаркетплейсам грозили меры антимонопольного регулирования
Маркетплейсы пересмотрели правила для продавцов, которые были введены в августе и сентябре 2025 г. Ведомству в установленный срок пришли официальные ответы платформ об исполнении пунктов протокола заседания экспертного совета. Согласно материалам, Wildberries и Ozon устранили практики, на которые направляли жалобы представители малого и среднего предпринимательства.
1 ноября Wildberries отменил применение индекса остатка товара. Из-за него продавцы с низким индексом должны были оплачивать хранение товаров на инфраструктуре площадки по завышенной цене, либо на их товары вводились скидки без надлежащего согласования или их нужно было вывезти со складов платформы. Маркетплейс устранил и изменения, связанные с действием «Конструктора тарифов», через который формировался порядок оказания дополнительных услуг, от которых невозможно отказаться ранее установленного маркетплейсом срока, даже если предприниматели переставали быть в них заинтересованы.
Разработаны также изменения оферты, которые описывают порядок предоставления услуг в рамках механизма. Теперь условия его опций приравнены к условиям оферты. Кроме того, площадка даст продавцам возможность покупать отдельные услуги по желанию без необходимости выбора опции в «Конструкторе тарифов». На основании разовых заявок с 18 ноября селлеры смогут оформить услуги досрочного вывода денег. В первом квартале 2026 г. Wildberries намерен внедрить услугу «Перераспределение остатков между товарами».
Ozon скорректировал правила обработки возвратов товаров, когда заказы после отмены или возврата покупателями без претензий к качеству автоматически отправлялись на склады для повторной продажи. Из-за них продавцы не могли распоряжаться товаром и реализовывать его через другие каналы продаж. Селлеры также сталкивались со сложностями при вывозе ассортимента со складов маркетплейса. Площадка сообщила о восстановлении прежней модели возврата товара. Она запустит функцию автовывоза возврата со склада. Это позволит выбрать удобную точку получения товара с середины ноября 2025 г. Также были предприняты действия для устранения блокировок личных кабинетов пользователей без объяснения причин.
7 октября «Ведомости» писали, что ФАС попросила Ozon и Wildberries до 30 октября сообщить о доработке новых инструментов, на которые жаловались продавцы. Совет ведомства признал, что новые механизмы, введенные маркетплейсами, не соответствуют принципам открытости, могут ущемлять интересы предпринимателей и вести к навязыванию нежелательных условий. Площадки пообещали изучить позицию службы и заявили, что всегда следуют ее рекомендациям.
Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев говорил, что возможные санкции со стороны ФАС в отношении OZON и Wildberries из-за конфликта с продавцами грозят потерей миллиардов рублей прибыли маркетплейсов. По его словам, в случае дальнейшего разбирательства площадки могут получить оборотные штрафы – до 15% от выручки.