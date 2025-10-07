Эксперт: санкции ФАС грозят миллиардными убытками для OZON и Wildberries

ФАС ранее попросила компании до 30 октября отчитаться о доработке новых инструментов, вызвавших жалобы со стороны продавцов этих маркетплейсов. Совет ФАС на своем заседании 2 октября признал, что новые механизмы, введенные Wildberries и Ozon, не соответствуют принципам открытости, могут ущемлять интересы предпринимателей и вести к навязыванию нежелательных условий. Маркетлейсы пообещали изучить позицию ФАС и отметили, что всегда следуют ее рекомендациям.