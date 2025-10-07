Эксперт: санкции ФАС грозят миллиардными убытками для OZON и Wildberries
Возможные санкции со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении OZON и Wildberries из-за конфликта с продавцами грозят потерей миллиардов рублей прибыли маркетплейсов. Об этом рассказал «Ведомостям» судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев.
ФАС ранее попросила компании до 30 октября отчитаться о доработке новых инструментов, вызвавших жалобы со стороны продавцов этих маркетплейсов. Совет ФАС на своем заседании 2 октября признал, что новые механизмы, введенные Wildberries и Ozon, не соответствуют принципам открытости, могут ущемлять интересы предпринимателей и вести к навязыванию нежелательных условий. Маркетлейсы пообещали изучить позицию ФАС и отметили, что всегда следуют ее рекомендациям.
По словам Терентьева, данные рекомендации ФАС не являются юридически обязательными, это не предписание и не предупреждение. «Но их игнорирование может обернуться для компаний серьезными последствиями вплоть до возбуждения административного дела, скорее всего, по признакам злоупотребления доминирующим положением», – сказал эксперт.
Юрист отметил, что в случае дальнейшего разбирательства маркетплейсам могут грозить оборотные штрафы – до 15% от выручки. «Даже минимальные проценты в масштабах маркетплейса – это миллиарды рублей, учитывая масштабы бизнеса крупнейших площадок», – подчеркнул Терентьев.