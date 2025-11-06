Газета
Парламент Болгарии преодолел вето на продажу активов «Лукойла»

Ведомости

Болгарский парламент в экстренном порядке рассмотрел и отклонил президентское вето на законопроект об инвестициях, регулирующий условия возможной продажи активов российской компании «Лукойл» в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законодательный орган.

За сохранение вето проголосовали 74 депутата оппозиции, однако 125 парламентариев поддержали его преодоление.

При этом парламент Болгарии выступил против национализации активов «Лукойла». В пользу национализации проголосовали 42 депутата, в то время как против – 80, воздержались 70.

В документе законопроекта предлагалось обязать правительство подготовить документы для приобретения государством нефтеперерабатывающего завода «Лукойл нефтохим Бургас», компании «Лукойл Болгария» и сопутствующей инфраструктуры.

5 ноября президент Болгарии Румен Радев оспорил закон, согласно которому сделки по продаже активов «Лукойла» должны проходить под контролем Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС). В соответствии с принятым парламентом 24 октября документом, ведомство должно было выдавать письменное заключение о возможности проведения таких сделок.

Радев заявил, что принятый закон ставит правительство в институциональную зависимость от Государственного агентства нацбезопасности, что недопустимо конституцией.

22 октября Вашингтон ввел новые санкции против России, в том числе против ее энергетического сектора. 27 октября «Лукойл» объявил о планах продать свои зарубежные активы после того, как США ввели санкции против компании и ее дочерних структур.

