Парламент Болгарии преодолел вето на продажу активов «Лукойла»
За сохранение вето проголосовали 74 депутата оппозиции, однако 125 парламентариев поддержали его преодоление.
При этом парламент Болгарии выступил против национализации активов «Лукойла». В пользу национализации проголосовали 42 депутата, в то время как против – 80, воздержались 70.
В документе законопроекта предлагалось обязать правительство подготовить документы для приобретения государством нефтеперерабатывающего завода «Лукойл нефтохим Бургас», компании «Лукойл Болгария» и сопутствующей инфраструктуры.
5 ноября президент Болгарии Румен Радев оспорил закон, согласно которому сделки по продаже активов «Лукойла» должны проходить под контролем Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС). В соответствии с принятым парламентом 24 октября документом, ведомство должно было выдавать письменное заключение о возможности проведения таких сделок.
Радев заявил, что принятый закон ставит правительство в институциональную зависимость от Государственного агентства нацбезопасности, что недопустимо конституцией.
22 октября Вашингтон ввел новые санкции против России, в том числе против ее энергетического сектора. 27 октября «Лукойл» объявил о планах продать свои зарубежные активы после того, как США ввели санкции против компании и ее дочерних структур.