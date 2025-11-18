Биржевая стоимость АИ-92 сократилась на 1,9%

Цена бензина марки АИ-95 сократилась на 1,6% и достигла 71 079 руб. за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива уменьшилась на 0,85% и составила 58 711 руб. за тонну., межсезонного дизельного топлива – на 2,08% до 56 129 руб. за тонну. В то же время цена зимнего дизельного топлива выросла на 0,95% и достигла 74 733 руб. за тонну.