Биржевая стоимость АИ-92 сократилась на 1,9%
Стоимость бензина марки АИ-92 на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась за день на 1,9% и составила 60 638 руб. за тонну.
Цена бензина марки АИ-95 сократилась на 1,6% и достигла 71 079 руб. за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива уменьшилась на 0,85% и составила 58 711 руб. за тонну., межсезонного дизельного топлива – на 2,08% до 56 129 руб. за тонну. В то же время цена зимнего дизельного топлива выросла на 0,95% и достигла 74 733 руб. за тонну.
В сентябре правительство РФ продлило временный запрет на экспорт бензина для экспортеров и ввело запрет на вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей до конца 2025 г. Исключением стали прямые поставки, которые совершают непосредственные производители топлива.
15 октября министр энергетики Сергей Цивилев сообщил о решении кабмина обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. в качестве меры по стабилизации топливного рынка.
15 ноября комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку в Налоговый кодекс, предполагающую обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт при производстве АИ-92. Изменения вносятся ко второму чтению налогового законопроекта из бюджетного пакета. Замминистра финансов Алексей Сазанов связал внесение поправок с напряженной ситуацией на внутреннем рынке автомобильного бензина из-за атак на НПЗ.