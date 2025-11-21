Силуанов заявил о нарушении закона некоторыми продавцами на маркетплейсах

18 ноября председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что маркетплейсы в 2025 г. из-за скидок не доплатили налоги на сумму около 1,5 трлн руб. По его словам, площадки должны показать свою эффективность в честной конкуренции. Они не будут получать такую прибыль и начнут резко повышать цену. Сейчас такая тенденция наблюдается в Ozon. Маркетплейс резко стал повышать комиссии, показывать прибыльность и платить дивиденды.