Силуанов заявил о нарушении закона некоторыми продавцами на маркетплейсах

Некоторые продавцы на маркетплейсах не в полной мере соблюдают налоговое законодательство. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Работа тех розничных точек продаж, кстати говоря, и маркетплейсов, на которых, мы видим, еще есть компании, которые не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство», – сказал он.

Министр добавил, что в этой сфере есть над чем работать, Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) разработали меры, направленные на решение данной проблемы.

18 ноября председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что маркетплейсы в 2025 г. из-за скидок не доплатили налоги на сумму около 1,5 трлн руб. По его словам, площадки должны показать свою эффективность в честной конкуренции. Они не будут получать такую прибыль и начнут резко повышать цену. Сейчас такая тенденция наблюдается в Ozon. Маркетплейс резко стал повышать комиссии, показывать прибыльность и платить дивиденды.

«Ведомости» отмечали, что конфликт банков и маркетплейсов из-за скидок на торговых площадках вышел на новый уровень в ноябре. Главы крупных розничных банков написали письма в ЦБ, правительство, Госдуму, Совет Федерации и администрацию президента на имя Максима Орешкина. Банкиры видят нечестную конкуренцию в сложившейся практике со скидками при оплате товаров на маркетплейсе связанным с ним банком.

