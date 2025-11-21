Пошлина на экспорт пшеницы из РФ вырастет на 14,6% с 26 ноября

По данным Минсельхоза, в России в рамках завершающейся уборочной кампании собрано более 135 млн т зерна, в том числе 93,5 млн т пшеницы (+7,8%) и 20,5 млн т ячменя (+15,4%). Этот объем покрывает внутренние потребности страны и даст возможность экспортировать более 50 млн т зерна.