Пошлина на экспорт пшеницы из РФ вырастет на 14,6% с 26 ноября

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 26 ноября составит 232,3 руб. против 202,7 руб. за тонну на прошлой неделе. Показатель повысится на 14,6%. Об этом сообщает Минсельхоз.

Ставки пошлин на ячмень и кукурузу сохранятся нулевыми. Они будут действовать до 3 декабря 2025 г.

Ставки рассчитывались исходя из индикативных цен: $226,4 за тонну на пшеницу ($225,1 за прошлый период), $207,4 – на ячмень ($194,6), $212,2 – на кукурузу ($212,6).

Россия обеспечивает треть импорта пшеницы, ячменя и подсолнечника в Африке

Бизнес / Агропром

11 ноября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что сбор зерна в России с начала 2025 г. превысил 140 млн т в бункерном весе. По его словам, агропромышленный комплекс страны целиком обеспечивает ее внутренние потребности и укрепляет торговые связи с зарубежными партнерами.

По данным Минсельхоза, в России в рамках завершающейся уборочной кампании собрано более 135 млн т зерна, в том числе 93,5 млн т пшеницы (+7,8%) и 20,5 млн т ячменя (+15,4%). Этот объем покрывает внутренние потребности страны и даст возможность экспортировать более 50 млн т зерна.

