Германия прекратит импорт российского газа не раньше 2028 года
Германии придется еще несколько лет импортировать газ из России через компанию SEFE (Securing Energy for Europe GmbH), заявил руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер медиагруппе Funke.
«Европейская комиссия планирует, что пока действующие долгосрочные контракты по импорту российского газа истекут самое позднее в начале 2028 г.», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Мюллера, «эти поставки государство не может ограничить без европейского санкционного режима». В случае расторжения SEFE договоренностей ей все равно пришлось бы платить, и Россия «смогла бы повторно продать этот газ».
Евросоюз в октябре утвердил план поэтапного отказа от импорта российского газа с 2026 г. Он касается как трубопроводных поставок, так и импорта сжиженного природного газа (СПГ). План предусматривает возможность продолжения импорта по действующим краткосрочным контрактам до 17 июня 2026 г., по долгосрочным – до 1 января 2028 г.
Импорт СПГ в страны Европы (включая Великобританию и Турцию) в январе – октябре 2025 г. увеличился на 30% в годовом выражении и достиг 105,4 млн т, говорилось в ноябрьском докладе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). В результате объем поставок за 10 месяцев уже превысил объем импорта за весь прошлый год (101,2 млн т). Сильнее всего импорт СПГ в Европе нарастили Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Турция и Великобритания, в то же время Франция закупки сократила.