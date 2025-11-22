Посол: Венгрия с начала года получила из РФ более 6 млрд кубометров газа
Венгрия с начала 2025 г. получила по «Турецкому потоку» более 6 млрд куб. м российского газа, прошлогодний рекорд может обновиться к концу года, сообщил «РИА Новости» посол России в республике Евгений Станиславов.
«Ожидаем, что по итогам года мы увидим обновление прошлогодних рекордных показателей – 8,6 млрд», – сказал он.
По его словам, Москва «из года в год» подтверждает статус надежного партнера, в том числе в сфере энергетики.
23 октября Евросоюз утвердил 19-й пакет антироссийских санкций, направленных в том числе против энергетической инфраструктуры России. Новые меры предусматривают поэтапный запрет на импорт российского СПГ. Краткосрочные контракты прекратят действие через шесть месяцев, а долгосрочные – с 1 января 2027 г.
Венгрия это решение не поддерживает. Будапешт намерен обратиться в Европейский суд после решения ЕС отказаться от поставок российского газа, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. По его мнению, принятое в Брюсселе решение является «очевидно незаконным» и противоречит базовым ценностям Евросоюза.
7 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отметил, что республика надеется добиться от США исключения из санкций, ограничивающих поставки нефти и газа из России. В этот же день президент США Дональд Трамп на встрече с Орбаном заявил, что Вашингтон рассматривает такую возможность.