ФАС получила письмо ЦБ с предложением по маркетплейсам

В 2025 г. ФАС вынуждена была отреагировать на навязывание продавцам участия на платформе в автоакциях, когда товары могли попасть в скидочные мероприятия без согласия селлера. Ведомство выдало предупреждения Wildberries и Ozon. Они внедрили для продавцов механизмы отказа от автоакций, напомнила Вяселева. В июне ФАС выдала одной площадке предостережение о недопустимости введения обязанности продавцов открывать счета в банке из ее группы, и маркетплейс отказался от этого. Антимонопольный орган также рассматривает практики платформ на экспертном совете. По его итогам Ozon и Wildberries отменили практики, которые вызвали наибольшее число жалоб.