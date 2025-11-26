ФАС получила письмо ЦБ с предложением по маркетплейсам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила письмо Центробанка с предложением запретить маркетплейсам дифференцировать цену товара в зависимости от способа оплаты и анализирует его. Об этом сообщила заместитель главы службы Адиля Вяселева в интервью «Коммерсанту».
Вяселева уточнила, что банковский сектор, цифровые площадки и торговые сети находятся под контролем государства. Для ФАС ключевым является вопрос добросовестной конкуренции, чтобы ни одна из сторон не была в дискриминационном положении, а потребители выигрывали от честной конкурентной борьбы.
По словам замглавы ведомства, в последнее время часто говорится про перекос в регулировании. Однако крупнейшие платформы уже находятся под регулированием закона о защите конкуренции. В апреле 2024 г. маркетплейсам выдали предупреждения насчет оснований для блокировки личных кабинетов, отказов в заключении договора с продавцами, расторжения договора, фиксации тарифов после приемки товаров на складе на хранение и логистику, а также отмены штрафов за взлом личных кабинетов селлеров.
В 2025 г. ФАС вынуждена была отреагировать на навязывание продавцам участия на платформе в автоакциях, когда товары могли попасть в скидочные мероприятия без согласия селлера. Ведомство выдало предупреждения Wildberries и Ozon. Они внедрили для продавцов механизмы отказа от автоакций, напомнила Вяселева. В июне ФАС выдала одной площадке предостережение о недопустимости введения обязанности продавцов открывать счета в банке из ее группы, и маркетплейс отказался от этого. Антимонопольный орган также рассматривает практики платформ на экспертном совете. По его итогам Ozon и Wildberries отменили практики, которые вызвали наибольшее число жалоб.
«Мы понимаем желание бизнеса развиваться в различных направлениях, в том числе и в банковском секторе. Но с учетом масштаба электронной торговли для любого банка, который захочет воспользоваться возможностью продвигать свои карты, свои платежные инструменты на аналогичных условиях, должен быть открыт равный доступ», – подчеркнула замглавы ФАС.
24 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина направила министру экономического развития Максиму Решетникову письмо с предложением запретить продажу на маркетплейсах финансовых продуктов дочерних банков. Регулятор считает необходимым запретить площадкам менять цены на товары в зависимости от способа оплаты. Предлагается также сделать ФАС дополнительным контролером ситуации.
На следующий день основательница Wildberries и гендиректор РВБ Татьяна Ким направила открытое письмо в адрес ЦБ, правительства и Федерального Собрания в ответ на «публичные атаки на российский цифровой бизнес». Она напомнила, что партнерами цифровых платформ выступают более 1 млн предпринимателей и для малого и среднего бизнеса они являются практически единственной возможностью масштабироваться.