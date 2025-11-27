«Сбер»: россияне должны получать скидки вне зависимости от используемого банка
Россияне должны иметь возможность получить скидку вне зависимости от банка, клиентом которого он является, сообщил «Ведомостям» представитель «Сбера» на фоне конфликта из-за скидок на маркетплейсах.
«Мы хотим поставить точку в спорах о скидках. Позиция проста: банки за скидки. Мы считаем, что скидки должны быть для всех жителей страны – независимо от того, картой какого банка они пользуются. Равные правила – честные правила», – подчеркнул он.
После этого и другие руководители крупнейших в России банков направили обращения в Банк России, правительство, Госдуму, Совет Федерации и администрацию президента на имя Максима Орешкина. По их мнения, в стране появилась нечестная с точки зрения конкуренции практика, когда маркетплейсы предоставляют покупателям скидки при оплате товаров картой дочернего банка платформы.
24 ноября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предложила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову запретить продавать финансовые продукты подобных банков на маркетплейсах. По мнению регулятора, нельзя и менять цены на товары в зависимости от способа оплаты и надо сделать ФАС дополнительным контролером ситуации.