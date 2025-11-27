«Сбер»: россияне должны получать скидки вне зависимости от используемого банка

После этого и другие руководители крупнейших в России банков направили обращения в Банк России, правительство, Госдуму, Совет Федерации и администрацию президента на имя Максима Орешкина. По их мнения, в стране появилась нечестная с точки зрения конкуренции практика, когда маркетплейсы предоставляют покупателям скидки при оплате товаров картой дочернего банка платформы.