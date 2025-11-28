Путин подписал закон о поэтапном снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, с 2026 г. НДС нужно будет платить при годовых доходах от 20 млн руб., с 2027 г. – от 15 млн руб., с 2028 г. – от 10 млн руб. Для тех, кто впервые станет плательщиком НДС в следующем году, вводится мораторий на штрафы за первичные нарушения.