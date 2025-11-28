Путин подписал закон о поэтапном снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки для обязательной уплаты НДС предпринимателями на УСН и патенте. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно поправкам в Налоговый кодекс, с 2026 г. НДС нужно будет платить при годовых доходах от 20 млн руб., с 2027 г. – от 15 млн руб., с 2028 г. – от 10 млн руб. Для тех, кто впервые станет плательщиком НДС в следующем году, вводится мораторий на штрафы за первичные нарушения.
Кроме того, законом предусмотрено повышение ставки налога на добавленную стоимость с 20 до 22% с 2026 г.
Законопроект Госдума одобрила 20 ноября. Изначально правительство предлагало сразу снизить порог с 60 млн до 10 млн руб., однако на этапе обсуждения против выступили три деловых объединения – РСПП, «Опора России» и ТПП. Они направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, выступив за более мягкую траекторию снижения до 30 млн руб., а также за ввод переходного периода для адаптации микробизнеса к новым условиям.