Гендиректор Gunvor Group Торнквист продаст свою долю и уйдет в отставку
Мажоритарный владелец Gunvor Group Торбьёрн Тёрнквист продаст все свои активы менеджменту и уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что у компании, как и раньше, не будет внешних владельцев или заинтересованных лиц. Главным исполнительным директором компании стал Гэри Педерсен, который был назначен гендиректором по странам Америки со штаб-квартирой в Хьюстоне в 2024 г. с планами в конечном итоге возглавить компанию на глобальном уровне.
В сообщении указано, что новые владельцы компании «по-прежнему полностью привержены существующей стратегии глобального роста, диверсификации и инвестирования в энергетическую цепочку поставок, уделяя особое внимание инвестициям и развитию на рынке США, а также в Европе и Азии».
30 октября «Лукойл» сообщил, что получил от Gunvor предложения о приобретении своей дочерней компании LUKOIL International GmbH. Она владеет зарубежными активами компании. Отмечалось, что ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами. Нефтяная компания объявила о планах продать свои зарубежные активы после того, как США ввели санкции против компании и ее дочерних структур.
7 ноября Gunvor сообщила, что отозвала предложение о приобретении LUKOIL International GmbH после заявления минфина США об отказе выдавать ей лицензию для ведения бизнеса. США утверждали, что компания связана с Россией. В Gunvor назвали заявление американского минфина в корне неверным.