Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Гендиректор Gunvor Group Торнквист продаст свою долю и уйдет в отставку

Ведомости

Мажоритарный владелец Gunvor Group Торбьёрн Тёрнквист продаст все свои активы менеджменту и уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что у компании, как и раньше, не будет внешних владельцев или заинтересованных лиц. Главным исполнительным директором компании стал Гэри Педерсен, который был назначен гендиректором по странам Америки со штаб-квартирой в Хьюстоне в 2024 г. с планами в конечном итоге возглавить компанию на глобальном уровне.

В сообщении указано, что новые владельцы компании «по-прежнему полностью привержены существующей стратегии глобального роста, диверсификации и инвестирования в энергетическую цепочку поставок, уделяя особое внимание инвестициям и развитию на рынке США, а также в Европе и Азии».

30 октября «Лукойл» сообщил, что получил от Gunvor предложения о приобретении своей дочерней компании LUKOIL International GmbH. Она владеет зарубежными активами компании. Отмечалось, что ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами. Нефтяная компания объявила о планах продать свои зарубежные активы после того, как США ввели санкции против компании и ее дочерних структур.

7 ноября Gunvor сообщила, что отозвала предложение о приобретении LUKOIL International GmbH после заявления минфина США об отказе выдавать ей лицензию для ведения бизнеса. США утверждали, что компания связана с Россией. В Gunvor назвали заявление американского минфина в корне неверным.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её