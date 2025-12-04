Reuters: венгерская MOL заинтересовалась иностранными активами «Лукойла»
Один из собеседников рассказал, что MOL намерена приобрести нефтеперерабатывающие заводы и топливные станции «Лукойла» в странах Европы, а также доли в производствах на территории Казахстана и Азербайджана.
2 декабря издание писало, что в покупке активов компании в Ираке заинтересована Exxon Mobil. По данным агентства, компания предложила такую сделку министерству нефти Ирака. Речь шла о месторождении «Западная Курна – 2» с запасами нефти 1,8 млрд т.
25 ноября министерство финансов США (OFAC) разрешило MOL закупать нефть у «Лукойла» до 21 ноября 2026 г. Согласно документу, MOL может заключать сделки с «Лукойлом» и его трейдинговой компанией Litasco для покупки нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба». »Лукойл» оказался под санкциями США в октябре, после чего компания заявила о готовности продать свои зарубежные активы.