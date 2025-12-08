Торговые сети попросили кабмин ограничить маркетплейсы

Торговые сети попросили кабмин ограничить маркетплейсыРитейлеры просят запретить онлайн-площадкам финансировать скидки за счет комиссий для продавцов
Крупные российские торговые сети совместно с банками призвали правительство ограничить демпинг и финансовую активность маркетплейсов. С коллективным обращением к премьер-министру Михаилу Мишустину выступили руководители «Детского мира», «М.Видео», DNS и других ритейлеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма.
В обращении содержится просьба запретить онлайн-площадкам финансировать скидки за счет повышения комиссий для продавцов. По словам гендиректора «М.Видео» Феликса Либа, скидки должны оставаться обычным коммерческим инструментом, а не механизмом вытеснения конкурентов. Также ритейлеры настаивают на ускорении отмены льготного порога в 200 евро для ввоза товаров физическими лицами, что, по их мнению, создает неравные условия для отечественных производителей.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, комментируя инициативу, отметил, что маркетплейсы предоставляют инфраструктуру для малого бизнеса, недоступную в традиционной рознице. В Ozon «Коммерсанту» заявили, что большая часть продавцов участвуют в акциях на добровольной основе.
В ноябре недовольство банков скидками на крупных маркетплейсах, начавшееся еще в 2024 г., вышло на новый уровень. Глава Сбербанка Герман Греф пристыдил онлайн-платформы за такие практики и обвинил в недоплате налогов на 1,5 трлн руб. После этого руководители крупных розничных банков – ВТБ (Андрей Костин), Альфа-банка (Владимир Верхошинский), Т-банка (Станислав Близнюк) и Совкомбанка (Сергей Хотимский) – обратились в ЦБ, кабмин, Госдуму, Совфед и администрацию президента на имя Максима Орешкина. Банкиры считают нечестной с точки зрения конкуренции практику со скидками при оплате товаров на маркетплейсе связанным с ним банком.
24 ноября «Коммерсантъ» писал, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина направила министру экономического развития России Максиму Решетникову письмо с предложением запретить продажу на маркетплейсах финансовых продуктов дочерних банков. Отмечалось, что в ЦБ поддержали кредитные организации в споре с маркетплейсами. Регулятор считает необходимым запретить онлайн-платформам менять цены на товары в зависимости от способа, которым клиент намерен оплатить покупку.