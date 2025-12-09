Газета
Компания Кушнера стала участником предложения по покупке Warner Bros.

Фирма Affinity Partners Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, участвует в предложении по покупке Warner Bros. Discovery (WBD) медиахолдингом Paramount Skydance за $108 млрд, пишет Financial Times.

Отмечается, что глава Paramount Дэвид и его отец Ларри Эллисоны предоставили лишь $12 млрд из $41 млрд акционерного капитала для финансирования сделки. При этом $24 млрд поступили от ближневосточных суверенных фондов, а остальная часть – от американского фонда прямых инвестиций RedBird и Affinity Partners, инвестиционной группы, управляемой Кушнером. Кроме того, около $54 млрд было привлечено от Bank of America, Citigroup и Apoll

8 декабря Paramount заявил, что планирует приобрести Warner Bros. Discovery (WBD), предложив сумму, на $18 млрд превышающую предложение Netflix. В тот же день президент США Дональд Трамп говорил, что сделку Netflix и Warner Bros. Discovery на $82,7 млрд следует пересмотреть в связи с тем, что после слияния появится компания со «слишком большой долей рынка». Американский лидер добавил, что будет лично участвовать в принятии данного решения.

О намерении Netflix приобрести WBD стало известно 5 декабря. Соглашение единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Сделка должна быть закрыта после завершения холдингом процесса разделения. Для этого необходимы разрешения регуляторов и одобрение акционеров Warner Bros.

