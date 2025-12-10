Газета
Главная / Бизнес /

Бакальчук перестал быть совладельцем Wildberries

Ведомости

Владислав Бакальчук перестал владеть долей в Wildberries – 100% компании теперь принадлежит ее основательнице Татьяне Ким. Такая информация указана в данных ЕГРЮЛ, изменения внесены 10 декабря.

Маркетплейс Wildberries работает с 2004 г. До конца 2019 г. Ким (до развода носившая фамилию Бакальчук) была единственным владельцем операционной структуры онлайн-ретейлера ООО «Вайлдберриз». В декабре 2019 г. она передала Бакальчуку 1% долей.

Ким регулярно возглавляет рейтинг богатейших бизнесвумен России: 28 августа она в четвертый раз заняла первое место в списке Forbes с оценкой капитала в $7,1 млрд. А 28 июня предпринимательница также вошла в глобальный топ-50 богатейших женщин мира – ее состояние тогда оценивалось в $4,6 млрд, что позволило ей занять 816-е место среди богатейших людей планеты.

10 сентября сообщалось, что Бакальчук был назначен исполнительным директором операционной компании «М.Видео». В компании отмечали, что он займется цифровой трансформацией компании.

