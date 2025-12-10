Бакальчук перестал быть совладельцем Wildberries

Ким регулярно возглавляет рейтинг богатейших бизнесвумен России: 28 августа она в четвертый раз заняла первое место в списке Forbes с оценкой капитала в $7,1 млрд. А 28 июня предпринимательница также вошла в глобальный топ-50 богатейших женщин мира – ее состояние тогда оценивалось в $4,6 млрд, что позволило ей занять 816-е место среди богатейших людей планеты.