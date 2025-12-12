Самозанятые таксисты будут платить до 50 000 рублей за езду с детьми без кресел
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку ко второму чтению законопроекта, который предусматривает увеличение штрафов за перевозку детей без специальных устройств. Таксисты, оформленные по самозанятости, будут платить за нарушения штраф в размере до 50 000 руб., как должностные лица, передает ТАСС.
Авторами инициативы стали председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета Игорь Тресков. Документ внесли в Госдуму в марте. До этого в законопроекте предполагались штрафы для водителей (до 5000 руб.), для должностных лиц (до 50 000 руб.) и для юридических лиц (до 200 000 руб.).
Поправки при принятии проекта будут внесены в ч. 3 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.