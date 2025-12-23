Лихачев: коммерческие вопросы ЗАЭС возможны на международных переговорах

22 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее сложными остаются вопросы территорий, контроля над Запорожской АЭС, гарантий безопасности и финансирования послевоенного восстановления. Он призвал Вашингтон усилить давление на Россию в случае отказа от дипломатического пути. Его слова передавало Politico.