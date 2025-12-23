Лихачев: коммерческие вопросы ЗАЭС возможны на международных переговорах
При этом Лихачев подчеркнул, что управление Запорожской АЭС может осуществляться исключительно ее эксплуатирующей организацией.
11 декабря ABC News писало, что Украина передала США «новый мирный план» из 20 пунктов, выработанный совместно с европейскими партнерами.
Украинский чиновник сообщил, что США получили пересмотренный вариант плана. По его словам, документ содержит «некоторые новые идеи», касающиеся территориальных вопросов и механизма контроля над Запорожской АЭС.
22 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее сложными остаются вопросы территорий, контроля над Запорожской АЭС, гарантий безопасности и финансирования послевоенного восстановления. Он призвал Вашингтон усилить давление на Россию в случае отказа от дипломатического пути. Его слова передавало Politico.