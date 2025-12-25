Мантуров: металлурги компенсировали экспортом снижение на внутреннем рынке

В сентябре выпуск стали снизился на 4% до 5,2 млн т. Производство готовой продукции – проката – за месяц выросло в годовом выражении на 3% до 4,6 млн т. За девять месяцев показатель снизился на 5% и составил 44,5 млн т. Выпуск труб в сентябре упал на 30% до 700 000 т, в январе – сентябре – на 16% до 7,9 млн т.