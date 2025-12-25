Газета
Мантуров: металлурги компенсировали экспортом снижение на внутреннем рынке

Ведомости

Власти ожидают снижения выплавки стали в 2025 г. на порядка 5% по сравнению с прошлым годом, до 67 млн т с учетом охлаждения спроса на металлопродукцию в основных секторах потребления на внутреннем рынке, в частности в строительном секторе. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ведомостям».

В то же время впервые после введения санкций Мантуров отметил рост экспортных поставок на 20% относительно года ранее, благодаря чему отечественные металлурги в значительной степени смогли компенсировать снижение на внутреннем рынке.

Первый вице-премьер спрогнозировал, что в 2026 г. спрос на внутреннем рынке поддержат масштабные инфраструктурные проекты, такие как строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Власти также рассчитают на рост потребности со стороны ТЭКа и российского автомобилестроения с учетом планов по углублению локализации.

Металлурги ожидают снижения экспортной цены на сталь до минимума за девять лет

Бизнес / Промышленность

13 октября «Ведомости» со ссылкой на информационно-аналитическую компанию «Корпорация Чермет» писали, что производство стали в России за девять месяцев 2025 г. сократилось на 5% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и составило 50,8 млн т.

В сентябре выпуск стали снизился на 4% до 5,2 млн т. Производство готовой продукции – проката – за месяц выросло в годовом выражении на 3% до 4,6 млн т. За девять месяцев показатель снизился на 5% и составил 44,5 млн т. Выпуск труб в сентябре упал на 30% до 700 000 т, в январе – сентябре – на 16% до 7,9 млн т.

