Главная / Бизнес /

FT: Chevron и Quantum намерены поделить международные активы «Лукойла»

Ведомости

Американская нефтяная корпорация Chevron и инвестиционная группа Quantum Energy Partners собираются заключить сделку и разделить международные активы «Лукойла». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, заявка компаний затрагивает весь портфель зарубежных активов «Лукойла». Quantum и Chevron планируют завладеть активами «Лукойла» стоимостью $22 млрд в долгосрочной перспективе. Этот подход может одобрить администрация президента США Дональда Трампа.

22 октября 2025 г. управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Лукойл – Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл – АИК». После этого компания объявила о готовности продать свои зарубежные активы.

10 декабря OFAC продлило лицензию, разрешающую ведение переговоров и вступление в условные соглашения с «Лукойлом» для продажи Lukoil International GmbH – структуры, объединяющей зарубежные активы компании.

Reuters со ссылкой на источники писало, что интерес к покупке зарубежных активов «Лукойла» проявили около 10 инвесторов, среди которых Exxon Mobil, Chevron, Carlyle и саудовская Midad Energy.

