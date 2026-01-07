FT: Chevron и Quantum намерены поделить международные активы «Лукойла»
По словам собеседников издания, заявка компаний затрагивает весь портфель зарубежных активов «Лукойла». Quantum и Chevron планируют завладеть активами «Лукойла» стоимостью $22 млрд в долгосрочной перспективе. Этот подход может одобрить администрация президента США Дональда Трампа.
22 октября 2025 г. управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Лукойл – Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл – АИК». После этого компания объявила о готовности продать свои зарубежные активы.
Reuters со ссылкой на источники писало, что интерес к покупке зарубежных активов «Лукойла» проявили около 10 инвесторов, среди которых Exxon Mobil, Chevron, Carlyle и саудовская Midad Energy.