Flydubai отменила полеты в Иран на 9 января

Ведомости

Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Flydubai отменила все рейсы в Иран, запланированные на 9 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

В авиакомпании уточнили, что продолжат следить за ситуацией и соответствующим образом корректировать расписание полетов.

28 декабря 2025 г. на главном базаре Тегерана начались протесты. Сначала в них принимали участие владельцы магазинов и студенты ряда университетов, которые выражали недовольство действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и большого роста цен. Позднее акции охватили всю страну. По данным Reuters, на 9 января 2026 г. протесты распространились на 31 провинцию Ирана.

2 января президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона «прийти на помощь» протестующим в Иране в случае, если власти республики откроют по ним огонь. В свою очередь, верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал Трампа заняться внутренними делами США. Он указал, что руки американского президента «запятнаны кровью более тысячи иранцев».

