Flydubai отменила полеты в Иран на 9 января

28 декабря 2025 г. на главном базаре Тегерана начались протесты. Сначала в них принимали участие владельцы магазинов и студенты ряда университетов, которые выражали недовольство действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и большого роста цен. Позднее акции охватили всю страну. По данным Reuters, на 9 января 2026 г. протесты распространились на 31 провинцию Ирана.