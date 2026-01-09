Flydubai отменила полеты в Иран на 9 января
Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Flydubai отменила все рейсы в Иран, запланированные на 9 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.
В авиакомпании уточнили, что продолжат следить за ситуацией и соответствующим образом корректировать расписание полетов.
28 декабря 2025 г. на главном базаре Тегерана начались протесты. Сначала в них принимали участие владельцы магазинов и студенты ряда университетов, которые выражали недовольство действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и большого роста цен. Позднее акции охватили всю страну. По данным Reuters, на 9 января 2026 г. протесты распространились на 31 провинцию Ирана.
2 января президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона «прийти на помощь» протестующим в Иране в случае, если власти республики откроют по ним огонь. В свою очередь, верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал Трампа заняться внутренними делами США. Он указал, что руки американского президента «запятнаны кровью более тысячи иранцев».