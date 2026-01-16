Цены на нефть снизились на 4,2%
Стоимость нефти продемонстрировала наиболее сильное падение с июня 2025 г. на фоне снижения геополитической напряженности вокруг Ирана. Об этом пишет Bloomberg.
По итогам торгов 15 января фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте сократились на 4,2% и достигли $63,8 за баррель. На торгах 16 января стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 0,4% до $64 за баррель.
Опасения по поводу рисков, связанных с добычей и поставками нефти, ослабли после того, как уменьшилась вероятность американского удара по Ирану. Исламская республика является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире.
В Иране продолжаются протесты с 28 декабря 2025 г. Изначально акции начались на главном базаре Тегерана, где на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Позже протесты охватили все провинции страны.
13 января 2026 г. президент США Дональд Трамп призвал иранских протестующих продолжать акции и захватывать государственные учреждения, заверив, что «помощь уже в пути». 15 января AFP со ссылкой на источники писало, что Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили американского главу не наносить удары по Ирану. В этот же день посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могаддам заявил, что Трамп передал Тегерану заверения в отсутствии планов нападения на страну.