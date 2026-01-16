Цены на нефть снизились на 4,2%

13 января 2026 г. президент США Дональд Трамп призвал иранских протестующих продолжать акции и захватывать государственные учреждения, заверив, что «помощь уже в пути». 15 января AFP со ссылкой на источники писало, что Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили американского главу не наносить удары по Ирану. В этот же день посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могаддам заявил, что Трамп передал Тегерану заверения в отсутствии планов нападения на страну.