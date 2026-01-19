Число ПВЗ в России увеличилось на 44,7% за год

Прежде всего рост числа пунктов выдачи обеспечивают небольшие города и населенные пункты. Темпы их развития в городах-миллионниках отстают от показателей по стране в целом. В «Яндекс.Картах» сообщили об увеличении количества объектов на 30,7% за год до 57 900. В то же время в Омске, городе-миллионнике с наименьшим числом ПВЗ, показатель за указанный период возрос на 53,8%. В Москве и Санкт-Петербурге значения выросли на 24% и 27,7% соответственно. В 2ГИС отметили прирост по городам-миллионникам в целом на 28% до 57 000.