Число ПВЗ в России увеличилось на 44,7% за год
В январе 2025 г. аналогичный прирост был на 18,8 п. п. ниже и составил 25,9%. В Wildberries заявили, что совокупное число ПВЗ площадки за год выросло на 43% и достигло 94 000. В Ozon зафиксировали рост партнерской сети почти в два раза за год до 41 000 объектов.
Прежде всего рост числа пунктов выдачи обеспечивают небольшие города и населенные пункты. Темпы их развития в городах-миллионниках отстают от показателей по стране в целом. В «Яндекс.Картах» сообщили об увеличении количества объектов на 30,7% за год до 57 900. В то же время в Омске, городе-миллионнике с наименьшим числом ПВЗ, показатель за указанный период возрос на 53,8%. В Москве и Санкт-Петербурге значения выросли на 24% и 27,7% соответственно. В 2ГИС отметили прирост по городам-миллионникам в целом на 28% до 57 000.
В ноябре 2025 г. объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) объявила, что число предпринимателей – владельцев ПВЗ за 12 месяцев увеличилось на 62% по сравнению с таким же периодом годом ранее. По ее данным, 67% партнерских пунктов выдачи открыли партнеры, которым принадлежит два или более пунктов выдачи. К концу октября прошлого года количество ПВЗ маркетплейса превысило 90 000 в 20 000 населенных пунктах России и стран присутствия платформы.
С 7 октября партнеры РВБ получили возможность открывать ПВЗ маркетплейса в частных домах в населенных пунктах, деревнях и поселках с населением не более 5000 человек. Жилой дом не должен находиться в СНТ. В помещении должно быть место для хранения и выдачи заказов, стол для выдачи товаров, камера видеонаблюдения, смартфон, планшет или ноутбук для работы.