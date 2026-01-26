Владелец пекарни «Машенька» заявил о намерении расширить бизнес

На «Итогах года с Владимиром Путиным» Максимов сообщил главе государства, что раньше пользовался патентной системой налогообложения и это было удобно. Теперь такую систему усложнили и предпринимателю необходимо нанимать бухгалтера. Он подчеркнул, что понимает, что время непростое, но предпринимателям было бы проще, если бы подняли плату за патент. 20 января стало известно, что Максимов хочет закрыть пекарню в мае, так как бизнес стал нерентабельным.