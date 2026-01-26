Владелец пекарни «Машенька» заявил о намерении расширить бизнес
Владелец пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов хочет расширить сеть пекарен до 5–6 точек в Подмосковье. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Ведомостей».
В ходе диалога Максимов размышлял о том, что при возможности нанять одного – двух помощников на этих точках будет рассматриваться и открытие новых «Машенек».
«Сейчас есть мысли набирать команду, потому что с этими предложениями от главы Московской области Андрея Воробьева, его заместителей, с кем мы общались... Сейчас просто мне нельзя в грязь лицом ударить», – сказал предприниматель.
Он отметил, что из-за новых правил налогообложения «закисал», но участие в прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным ему «такой импульс дало», что у него «открылось второе дыхание».
На «Итогах года с Владимиром Путиным» Максимов сообщил главе государства, что раньше пользовался патентной системой налогообложения и это было удобно. Теперь такую систему усложнили и предпринимателю необходимо нанимать бухгалтера. Он подчеркнул, что понимает, что время непростое, но предпринимателям было бы проще, если бы подняли плату за патент. 20 января стало известно, что Максимов хочет закрыть пекарню в мае, так как бизнес стал нерентабельным.