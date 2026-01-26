МТС объяснила ФАС тарифные инициативы экономическими причинами

26 января ФАС сообщила, что предупредила МТС о недопустимости нарушения мирового соглашения, которое было достигнуто в ноябре 2025 г. и касалось изменения тарифов на услуги в 2024 г. Как отметила надзорная служба, МТС уведомила о повышении тарифов в среднем на 15,6% для 18 млн абонентов в феврале 2026 г. При этом некоторых граждан компания в соответствии с условиями мирового соглашения ранее уведомляла о способах снижения стоимости услуг.