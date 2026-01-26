МТС объяснила ФАС тарифные инициативы экономическими причинами
МТС направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) информацию, что исполнила мировое соглашение по возврату дохода от повышения тарифов в 2024 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Он уточнил, что в соглашении не затрагиваются вопросы будущих инициатив. В уведомлении о текущем изменении МТС сообщала об экономических причинах своих действий и о готовности предоставить антимонопольной службе более подробные сведения.
26 января ФАС сообщила, что предупредила МТС о недопустимости нарушения мирового соглашения, которое было достигнуто в ноябре 2025 г. и касалось изменения тарифов на услуги в 2024 г. Как отметила надзорная служба, МТС уведомила о повышении тарифов в среднем на 15,6% для 18 млн абонентов в феврале 2026 г. При этом некоторых граждан компания в соответствии с условиями мирового соглашения ранее уведомляла о способах снижения стоимости услуг.
22 мая 2024 г. ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг для более 30 млн абонентов в среднем на 8%. Такие действия компании ущемляют интересы абонентов, считает ведомство.
25 декабря 2025 г. в ФАС заявили, что МТС уведомит своих абонентов о снижении тарифов до уровня апреля – мая 2024 г. При этом пользователь сможет выбрать наиболее подходящий для себя вариант.