Китай вдвое снизит импортные пошлины на британский виски

Решение об этом было принято в ходе визита Стармера в Китай. Bloomberg пишет, что это первый визит британского премьера в Пекин за восемь лет. «[Стармер] надеется укрепить деловые связи со второй по величине экономикой мира и привез с собой бизнес-делегацию, в основном состоящую из компаний, предоставляющих услуги», – говорится в материале.