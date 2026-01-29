Китай вдвое снизит импортные пошлины на британский виски
Пекин выразил готовность вдвое снизить импортные пошлины на британский виски. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает Bloomberg.
Сейчас пошлины на виски составляют 10%. Таким образом, они будут понижены до 5%. Сокращение принесет экспортерам отрасли 250 млн фунтов стерлингов в течение пяти лет, оценивают в Лондоне.
Решение об этом было принято в ходе визита Стармера в Китай. Bloomberg пишет, что это первый визит британского премьера в Пекин за восемь лет. «[Стармер] надеется укрепить деловые связи со второй по величине экономикой мира и привез с собой бизнес-делегацию, в основном состоящую из компаний, предоставляющих услуги», – говорится в материале.
В канцелярии премьера указали, что Великобритания является вторым по величине экспортером услуг в Китай. Лондон прогнозирует рост импорта профессиональных и деловых услуг в КНР на 121% с 2023 по 2035 г. Стороны также договорились о смягчении Пекином визовых правил для британских граждан – отменяется требование о сроке поездки менее чем на 30 дней.
Агентство отметило, что своим визитом Стармер «балансирует на тонкой грани», пытаясь «избежать гнева» президента США Дональда Трампа. До этого Трамп пригрозил Канаде масштабными пошлинами в случае заключения торгового соглашения Оттавы и Пекина.
16 января стало известно о договоренности Канады и Китая о взаимном снижении или отмене части таможенных пошлин. Пекин снизит пошлины на продовольственные товары, а Оттава – на электромобили. Президент США Дональд Трамп на фоне этого заявил, что в случае заключения Канадой сделки с Китаем Вашингтон немедленно введет пошлины в 100% на весь импорт канадских товаров.