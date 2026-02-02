Бензин на бирже подешевел на 2% после снятия запрета на экспорт для нефтяников

31 января кабмин продлил действие ограничений на экспорт бензина, дизельного топлива и ряда иных нефтепродуктов из России до 31 июля 2026 г. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Запрет не касается поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарных поставок.