Бензин на бирже подешевел на 2% после снятия запрета на экспорт для нефтяников
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала более чем на 2% после того, как правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей топлива.
Бензин марки АИ-92 подешевел на 2,31% и достиг 57 661 руб. за тонну. Цена на АИ-95 снизилась на 2,24% и составила 58 969 руб. за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,63% до 54 470 руб. за тонну, зимнего дизель – на 0,62% до 60 225 руб. за тонну. Межсезонное дизельное топливо подешевело на 0,76% и достигло 52 661 руб. за тонну.
31 января кабмин продлил действие ограничений на экспорт бензина, дизельного топлива и ряда иных нефтепродуктов из России до 31 июля 2026 г. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Запрет не касается поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарных поставок.
Однако запрет на экспорт бензина не будет распространяться на производителей топлива, чтобы избежать затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний.
По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, решение правительства вряд ли существенно скажется на стоимости нефтепродуктов. Оптовые цены будут медленно снижаться до начала периода роста внутреннего спроса на топливо.