Новак выразил уверенность в сохранении спроса на нефть из РФ на мировом рынке

По итогам переговоров Трампа с премьер-министром Индии Нарендой Моди Нью-Дели согласился покупать американскую и венесуэльскую нефть. Взамен США снизят тарифы с 25 до 18%. «Мы говорили о многих вещах, включая торговлю и прекращение конфликта России и Украины. Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у США и, возможно, у Венесуэлы», – написал американский лидер в Truth Social. Моди отказ от российской нефти не подтверждал.