Новак выразил уверенность в сохранении спроса на нефть из РФ на мировом рынке
Российская нефть останется востребованной на мировом рынке. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания Совета Федерации на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что Индия якобы согласилась отказаться от закупок нефти из РФ.
«В целом наш энергетический ресурс востребован, мы это зачастую видим, предложение всегда найдет спрос, потому что баланс сохраняется», – пояснил Новак (цитата по «РИА Новости»).
При этом он отметил, что российская сторона наблюдает за публичными заявлениями Индии и «посмотрит» как ситуация будет складываться в дальнейшем.
В целом, мировой рынок нефти, по словам российского вице-премьера, сейчас стабилен, наблюдается баланс спроса и предложения. Члены ОПЕК+ ожидают роста спроса, этот вопрос обсуждался на последнем заседании, добавил он.
По итогам переговоров Трампа с премьер-министром Индии Нарендой Моди Нью-Дели согласился покупать американскую и венесуэльскую нефть. Взамен США снизят тарифы с 25 до 18%. «Мы говорили о многих вещах, включая торговлю и прекращение конфликта России и Украины. Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у США и, возможно, у Венесуэлы», – написал американский лидер в Truth Social. Моди отказ от российской нефти не подтверждал.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном прекращении Индией закупок российской нефти, отметил, что официальной информации на этот счет нет.