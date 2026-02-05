Ритейлеры призвали запретить маркетплейсам вмешиваться в ценовую политику
Отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и ритейлеров попросили кабмин запретить маркетплейсам вмешиваться в ценовую политику продавцов, включая финансирование скидок. Соответствующее письмо от 29 января 2026 г. на имя вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко есть в распоряжении «Ведомостей».
Согласно письму, маркетплейсы активно субсидируют акции за свой счет. Вместе с тем они увеличивают сумму комиссии для продавцов для компенсации вложений. По словам авторов обращения, в 2025 г. комиссия Wildberries выросла с 24,5 до 38%, Ozon – с 25 до 44%.
Пищепром и ритейлеры попросили правительство приравнять продажу продовольствия посредством маркетплейсов к обычной рознице. Речь о том, чтобы распространить действие закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности» на оборот продуктов питания через цифровые платформы.
3 февраля Ozon сообщил, что с 6 апреля увеличит комиссии на продажу некоторых товаров для продавцов более чем на 10%. В результате комиссии впервые превысят 50%, а для отдельных категорий товаров достигнут 55%.