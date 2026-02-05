Ритейлеры призвали запретить маркетплейсам вмешиваться в ценовую политику

Согласно письму, маркетплейсы активно субсидируют акции за свой счет. Вместе с тем они увеличивают сумму комиссии для продавцов для компенсации вложений. По словам авторов обращения, в 2025 г. комиссия Wildberries выросла с 24,5 до 38%, Ozon – с 25 до 44%.