Перенос рейсов «Аэрофлота» из «Шереметьево» в «Домодедово» не обсуждается

30 января Верховный суд вернул его предыдущую кассационную жалобу. Она касалась оспаривания тезиса о том, что он является иностранным инвестором, так как был резидентом Турции и ОАЭ. В документе сказано, что в 2022 г. у Каменщика действительно был вид на жительство в этих странах. При этом на тот момент закон №57-ФЗ не классифицировал таких лиц как иностранных инвесторов. Изменения в закон, определяющие их как таковых, вступили в силу в мае 2023 г.