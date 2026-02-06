Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Перенос рейсов «Аэрофлота» из «Шереметьево» в «Домодедово» не обсуждается

Ведомости

Перенос части рейсов авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта «Шереметьево» в «Домодедово» не обсуждается. Об этом заявил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров, передает ТАСС.

Он добавил, что также не ведется обсуждение повышения тарифов на обслуживание в «Домодедово». Подписание концессионного соглашения аэропорта с государством на аэродромную инфраструктуру находится в стадии проработки.

«Домодедово» обратили в доход государства по решению Арбитражного суда 17 июня 2025 г. Причиной стал установленный иностранный контроль над группой компаний аэропорта. 29 января 2026 г. структура «Шереметьево» – ООО «Перспектива» – победила на повторном аукционе по продаже «Домодедово». Актив достался победителю за 66,13 млрд руб.

5 февраля экс-владелец «Домодедово» Дмитрий Каменщик подал новую жалобу в Верховный суд с просьбой пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, чтобы обжаловать решение о передаче аэропорта государству по иску Генпрокуратуры.

30 января Верховный суд вернул его предыдущую кассационную жалобу. Она касалась оспаривания тезиса о том, что он является иностранным инвестором, так как был резидентом Турции и ОАЭ. В документе сказано, что в 2022 г. у Каменщика действительно был вид на жительство в этих странах. При этом на тот момент закон №57-ФЗ не классифицировал таких лиц как иностранных инвесторов. Изменения в закон, определяющие их как таковых, вступили в силу в мае 2023 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её