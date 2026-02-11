Российские операторы начали приостанавливать продажи туров на Кубу
Туроператор Pegas Touristik прекратил продажу новых туров на Кубу в связи с сообщением Росавиации о корректировке полетной программы, сообщила гендиректор компании Анна Подгорная. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале Российского союза туриндустрии.
«Все российские туристы, находящиеся на Кубе, будут организованно и в плановые сроки возвращены в Россию», – заверила представитель туроператора. Тем, кто купил путевку, но не успел вылететь, будет предложен выбор – либо сдвинуть даты тура на более поздний срок, либо подобрать альтернативное направление, либо оформить возврат.
О приостановке продажи туров начали сообщать и другие туроператоры, рассказали ТАСС в РСТ. В настоящее время на Кубе могут находиться около 4000 россиян.
Авиакомпании «Россия» и Nordwind («Северный ветер») из-за сложностей с заправкой топливом самолетов с 12 февраля приостанавливают полеты на Кубу. В ближайшие дни «Россия» выполнит ряд вывозных рейсов из Гаваны и Варадеро в Москву. Минтранс РФ и Росавиация поддерживают постоянный контакт с авиационными властями Кубы.
Ряд кубинских отелей тоже объявили о приостановке работы на фоне топливного кризиса. Ассоциация туроператоров России уточнила, что туристов бесплатно переселяют в гостиницы более высокого класса.
29 января президент США Дональд Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы», после чего Мексика, крупнейший экспортер нефти на Кубу, была вынуждена приостановить поставки.