Производство «Южуралзолота» в 2025 году увеличилось на 13%

АО «Коммунаровский рудник» в Хакасии также показало положительную динамику. В 2025 г. объем производства увеличился на 16% до 1,6 т благодаря выходу на проектную мощность третьей технологической линии золотоизвлекательной фабрики. В 2026 г. уровень производства останется на уровне 2025 г. и составит 1,6–1,7 т. Отсутствие роста связано с плановыми остановками оборудования ЗИФ в первом полугодии 2026 г. для реконструкции.