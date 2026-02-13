Производство «Южуралзолота» в 2025 году увеличилось на 13%
В 2025 г. компания «Южуралзолото» (ЮГК) достигла увеличения производства золота на 13% по сравнению с 2024 г. Общий объем производства превысил 12 т, что свидетельствует о выполнении производственной программы на текущий год. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Значительный вклад в общее производство внес Сибирский хаб, где рост составил 25%. Основными драйверами стали месторождения «Высокое» в Красноярском крае и «Коммунар» в Хакасии. Эти проекты стали ключевыми источниками роста. На 2026 г. прогнозируется увеличение производства золота в диапазоне от 4 до 17%.
Уральский хаб продемонстрировал рост производства до 3 т в 2025 г. Это стало возможным после восстановления работ, приостановленных в 2024 г. На следующий год планируется производство в объеме от 3 до 3,5 т.
В Красноярском крае, на ООО «Соврудник», производство золота выросло на 27% до 7,4 т в 2025 г. во многом благодаря месторождению «Высокое», которое внесло 2,6 т. В 2026 г. ожидается рост производства до 7,9–8,9 т, что соответствует увеличению на 7–21%.
АО «Коммунаровский рудник» в Хакасии также показало положительную динамику. В 2025 г. объем производства увеличился на 16% до 1,6 т благодаря выходу на проектную мощность третьей технологической линии золотоизвлекательной фабрики. В 2026 г. уровень производства останется на уровне 2025 г. и составит 1,6–1,7 т. Отсутствие роста связано с плановыми остановками оборудования ЗИФ в первом полугодии 2026 г. для реконструкции.
Суд обратил ЮГК в государственную собственность 11 июля 2025 г. Разбирательство проходило в закрытом режиме и заняло два рабочих дня. В доход государства были обращены акции ЮГК, а также 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК». 28 октября замглавы Минфина отмечал, что сделка по продаже ЮГК может пройти в два этапа. Он не назвал возможных покупателей.