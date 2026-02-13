Газета
Главная / Бизнес /

Операционные компании «Домодедово» перешли в собственность «Шереметьево»

Ведомости

Операционные компании московского аэропорта «Домодедово» перешли в собственность «Международного аэропорта Шереметьево» в лице 100%-ной дочерней компании «Перспектива». Об этом говорится в материалах ЕГРЮЛ.

Во владение «Перспективы» перешло 22 компании группы «Домодедово», в том числе «ДМЕ холдинг», «Домодедово Пэссенджер Терминал» и «Домодедово Фьюэл Фасилитис».

17 июня 2025 г. «Домодедово» обратили в доход государства по решению Арбитражного суда. Причиной стал установленный иностранный контроль над группой компаний аэропорта. 29 января 2026 г. «Перспектива» победила на повторном аукционе по продаже «Домодедово». Актив достался победителю за 66,13 млрд руб.

10 февраля «Перспектива» и банк ПСБ подписали договор о продаже аэропорта.

Гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко заявил, что деятельность «Домодедово» подлежит аудиту и последующей реструктуризации. Сейчас в структуре воздушной гавани 25 организаций с отдельным управленческим составом. Василенко уточнил, что у «Домодедово» будет свой менеджмент и совет директоров, который создаст «понятную единую структуру управления группой компаний аэропорта», взяв за основу опыт «Шереметьево».

