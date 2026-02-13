Операционные компании «Домодедово» перешли в собственность «Шереметьево»

Гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко заявил, что деятельность «Домодедово» подлежит аудиту и последующей реструктуризации. Сейчас в структуре воздушной гавани 25 организаций с отдельным управленческим составом. Василенко уточнил, что у «Домодедово» будет свой менеджмент и совет директоров, который создаст «понятную единую структуру управления группой компаний аэропорта», взяв за основу опыт «Шереметьево».