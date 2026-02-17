ГД снимает с рассмотрения проект постановления из-за НДС на иностранные товары
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил снять с повестки пленарного заседания 17 февраля проект постановления о развитии легкой промышленности. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в нижней палате.
Причиной стало содержащееся в документе предложение о введении НДС на импортную продукцию, реализуемую через цифровые платформы, независимо от беспошлинного порога. По словам собеседников, спикер указал, что эта мера не обсуждалась на парламентских слушаниях.
Ранее профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал идею ввести НДС на импортные товары на маркетплейсах. Ведомства пока расходятся в сроках и ставках.
Минфин предлагает поэтапное повышение: 5% в 2027 г., 10% в 2028, 15% в 2029 и 20% с 2030 г. Минпромторг настаивает на единовременном введении полной ставки в 22% с 1 января 2027 г.
Власти также планируют установить единую ставку ввозной таможенной пошлины в 5% при беспошлинном пороге в €200 и выровнять условия для российских и иностранных продавцов на электронных площадках.