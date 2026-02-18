Лихачев рассказал об интересе США и ЕС к получению электроэнергии с ЗАЭС

Reuters со ссылкой на источник писало, что на недавних встречах в Абу-Даби и Майами Россия отвергла предложение США, согласно которому Вашингтон будет контролировать Запорожскую АЭС. Москва настаивает на контроле над электростанцией. При этом Россия предлагает Украине дешевую электроэнергию, но Киев считает это неприемлемым, сообщил источник агентства.