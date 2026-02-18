Лихачев рассказал об интересе США и ЕС к получению электроэнергии с ЗАЭС
США и европейские потребители выражают заинтересованность к вопросам возможной выдачи электроэнергии с Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе церемонии вручения лицензии на эксплуатацию второго блока станции.
«При безусловном достижении целей специальной военной операции, при решении тех озабоченностей, которые высказывает Российская Федерация – окончание спецоперации, конечно же, возможна поставка электроэнергии на Запад», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Reuters со ссылкой на источник писало, что на недавних встречах в Абу-Даби и Майами Россия отвергла предложение США, согласно которому Вашингтон будет контролировать Запорожскую АЭС. Москва настаивает на контроле над электростанцией. При этом Россия предлагает Украине дешевую электроэнергию, но Киев считает это неприемлемым, сообщил источник агентства.