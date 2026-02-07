Газета
Главная / Политика /

Reuters: Россия отказалась от передачи Вашингтону контроля над ЗАЭС

Ведомости

На недавних встречах в Абу-Даби и Майами Россия отвергла предложение США, согласно которому Вашингтон будет контролировать Запорожскую АЭС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с американскими и украинскими переговорщиками.

Москва настаивает на контроле над электростанцией. При этом Россия предлагает Украине дешевую электроэнергию, но Киев считает это неприемлемым, сообщил источник издания.

По словам российского президента Владимира Путина, Москва и Вашингтон обсуждали формат совместного управления объектом без участия Украины. Также по предложению США рассматривался вариант поставок электроэнергии с атомной станции на Украину.

В конце января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам по ЗАЭС. В Кремле тогда напомнили, что станция уже находится под контролем РФ с 2022 г.

ЗАЭС должна оставаться под контролем России, так как безопасность – ключевой элемент при формировании планов использования любого объекта атомной энергетики. На это указал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, «другого выхода нет»: «Исходя из законодательства Российской Федерации, из норм и правил МАГАТЭ, из соображений здравого смысла».

