Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Суд обратил имущество владельцев «Сирена-трэвел» в доход государства

Соответствующий иск подала Генпрокуратура
Ведомости

Никулинский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества собственников «Сирена-трэвел» – оператора системы бронирования авиабилетов Leonardo. Об этом «Ведомостям» сообщил участник процесса.

8 февраля надзорное ведомство подало иск о передаче государству активов операторов систем бронирования и взаиморасчетов на воздушном транспорте – АО «Сирена-Трэвел» и АО «ТКП». По версии прокуратуры, компании были приобретены коррупционным путем и находились под криминальным влиянием и иностранным контролем.

Сообщалось, что в 2003 г. ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации», продававшее билеты через сеть авиакасс и управлявшее системой «Сирена», было доведено до преднамеренного банкротства. По данным ведомства, Татевос Суринов, Ибрагим Сулейманов и Рифат Шайхутдинов вступили в сговор с руководителем Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению Георгием Талем. После этого Шайхутдинов за взятку был назначен главой агентства.

Что известно о глобальном сбое в работе российских авиакомпаний

Бизнес / Транспорт

Функции, имущество и персонал предприятия, как утверждается, были переведены в подконтрольные коммерческие структуры. Организации создали задолженность перед контрагентами через невыгодные и противоправные сделки, после чего ликвидировали ее через процедуру банкротства.

В Генпрокуратуре также заявляли о давлении на лиц, препятствовавших действиям фигурантов, включая совершение особо тяжких преступлений. Сулейманов задержан. Ему предъявлены обвинения в убийстве Таля в 2004 г., председателя профсоюза ОАО «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова в 1999 г., а также в покушении на убийство адвоката Ильи Перегудова в 2021 г.

Проверка показала, что АО «Сирена-Трэвел» и АО «ТКП» работали с нарушениями законодательства о защите критической информационной инфраструктуры. В 2023 г. отечественная система бронирования подверглась атаке иностранных хакеров.

Также в 2024 г. суды по искам транспортных прокуроров признали незаконным сбор в размере 185 руб. с каждого пассажира при покупке билетов. По данным прокуратуры, только за 2022–2024 гг. АО «ТКП» получило по этой схеме 13 млрд руб.

Надзорное ведомство еще установило, что члены семей Суриновых, Сулеймановых и Шайхутдиновых ежегодно выводили за рубеж от 3 млрд до 5 млрд руб. дивидендов.

26 января 2026 г. в системе Leonardo произошел масштабный сбой из-за проблем у «Сирены-трэвел». В аэропорту «Шереметьево» были отменены более 20 рейсов по России и в страны СНГ, свыше 10 вылетов задержаны. Сбой затронул как минимум 10 авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Smartavia и Azur Air.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь