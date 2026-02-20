Суд обратил имущество владельцев «Сирена-трэвел» в доход государства

Суд обратил имущество владельцев «Сирена-трэвел» в доход государстваСоответствующий иск подала Генпрокуратура
Никулинский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества собственников «Сирена-трэвел» – оператора системы бронирования авиабилетов Leonardo. Об этом «Ведомостям» сообщил участник процесса.
8 февраля надзорное ведомство подало иск о передаче государству активов операторов систем бронирования и взаиморасчетов на воздушном транспорте – АО «Сирена-Трэвел» и АО «ТКП». По версии прокуратуры, компании были приобретены коррупционным путем и находились под криминальным влиянием и иностранным контролем.
Сообщалось, что в 2003 г. ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации», продававшее билеты через сеть авиакасс и управлявшее системой «Сирена», было доведено до преднамеренного банкротства. По данным ведомства, Татевос Суринов, Ибрагим Сулейманов и Рифат Шайхутдинов вступили в сговор с руководителем Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению Георгием Талем. После этого Шайхутдинов за взятку был назначен главой агентства.
Функции, имущество и персонал предприятия, как утверждается, были переведены в подконтрольные коммерческие структуры. Организации создали задолженность перед контрагентами через невыгодные и противоправные сделки, после чего ликвидировали ее через процедуру банкротства.
В Генпрокуратуре также заявляли о давлении на лиц, препятствовавших действиям фигурантов, включая совершение особо тяжких преступлений. Сулейманов задержан. Ему предъявлены обвинения в убийстве Таля в 2004 г., председателя профсоюза ОАО «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова в 1999 г., а также в покушении на убийство адвоката Ильи Перегудова в 2021 г.
Проверка показала, что АО «Сирена-Трэвел» и АО «ТКП» работали с нарушениями законодательства о защите критической информационной инфраструктуры. В 2023 г. отечественная система бронирования подверглась атаке иностранных хакеров.
Также в 2024 г. суды по искам транспортных прокуроров признали незаконным сбор в размере 185 руб. с каждого пассажира при покупке билетов. По данным прокуратуры, только за 2022–2024 гг. АО «ТКП» получило по этой схеме 13 млрд руб.
Надзорное ведомство еще установило, что члены семей Суриновых, Сулеймановых и Шайхутдиновых ежегодно выводили за рубеж от 3 млрд до 5 млрд руб. дивидендов.
26 января 2026 г. в системе Leonardo произошел масштабный сбой из-за проблем у «Сирены-трэвел». В аэропорту «Шереметьево» были отменены более 20 рейсов по России и в страны СНГ, свыше 10 вылетов задержаны. Сбой затронул как минимум 10 авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Smartavia и Azur Air.