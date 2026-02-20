Суд обратил имущество владельцев «Сирена-трэвел» в доход государства

Сообщалось, что в 2003 г. ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации», продававшее билеты через сеть авиакасс и управлявшее системой «Сирена», было доведено до преднамеренного банкротства. По данным ведомства, Татевос Суринов, Ибрагим Сулейманов и Рифат Шайхутдинов вступили в сговор с руководителем Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению Георгием Талем. После этого Шайхутдинов за взятку был назначен главой агентства.