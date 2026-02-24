FedEx подала иск с требованием вернуть уплаченные в бюджет США пошлины
Американская транспортно-логистическая компания FedEx обратилась в Суд по международной торговле США с требованием возместить пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом в рамках закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» (IEEPA). Об этом сообщает Reuters.
В поданном иске FedEx требует полного возмещения всех пошлин, уплаченных компанией в бюджет США. FedEx и ее логистическое подразделение выступали официальным импортером товаров, подпадавших под действие этих тарифов. Сумму, которую компания рассчитывает вернуть, она не раскрывает.
Ответчиками по делу указаны Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP), ее комиссар Родни Скотт и правительство США. Ведомства пока не прокомментировали ситуацию.
По оценке экономистов, потенциальному возврату подлежат более $175 млрд тарифных сборов. Ожидается, что после решения суда последует волна исков со стороны компаний, стремящихся вернуть уплаченные пошлины. При этом механизм возврата средств еще предстоит определить суду низшей инстанции, отмечает Reuters.
20 февраля Верховный суд США принял решение отменить большинство введенных Трампом пошлин в отношении товаров торговых партнеров США. Согласно решению суда, президент США не имеет права вводить пошлины в отношении иностранных государств. Таким образом, пошлины, введенные Трампом на основе IEEPA, включая «зеркальные пошлины», объявленные им в апреле 2025 г., должны быть отменены.
В тот же день после решения суда Трамп анонсировал введение глобального тарифа в размере 10%.