Управляющий Uniqlo холдинг зарегистрировал четыре товарных знака в России
Японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий брендом Uniqlo, зарегистрировал в России четыре товарных знака. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных Роспатента.
Холдинг зарегистрировал знаки AirSense, Perfect Black, Peace for all и Blocktech. Заявки на регистрацию были поданы из Японии 30 сентября 2025 г. Товарные знаки регистрируются по одному классу международной классификации товаров и услуг – одежда, обувь, головные уборы и нижнее белье.
13 января Fast Retailing Co. зарегистрировал в России товарный знак «Юникло». В сентябре прошлого года холдинг подал 21 заявку на регистрацию товарных знаков в стране.
В начале 2022 г. в РФ работало 49 магазинов Uniqlo. В марте того же года компания сначала объявила о продолжении работы, но после волны критики в Японии пересмотрела свою позицию. В августе 2023 г. Uniqlo полностью прекратила бизнес в стране и отказалась от аренды помещений.
14 мая 2025 г. председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал «Ведомостям» о своем диалоге с основателем Uniqlo Тадаси Янаи насчет возможного возвращения компании в Россию. Японский бизнесмен пояснил, что не может это сделать, так как пообещал не возвращаться.