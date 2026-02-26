Управляющий Uniqlo холдинг зарегистрировал четыре товарных знака в России

В начале 2022 г. в РФ работало 49 магазинов Uniqlo. В марте того же года компания сначала объявила о продолжении работы, но после волны критики в Японии пересмотрела свою позицию. В августе 2023 г. Uniqlo полностью прекратила бизнес в стране и отказалась от аренды помещений.