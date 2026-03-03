Первый вывозной рейс «Аэрофлота» вылетел из Дубая в Москву
На борту находятся 159 пассажиров, в том числе три ребенка в возрасте до двух лет. Полет выполняется с промежуточной посадкой в Анталье для дозаправки.
На 3 марта запланированы еще два вывозных рейса в столицу России – из Дубая и из Абу-Даби.
2 марта «Аэрофлот» анонсировал вывозные рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с 3 марта. На таких рейсах в первую очередь будут отправляться пассажиры, чьи рейсы отменили или отложили 28 февраля. Региональные полеты в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и обратно отменены до 8 марта.
Пассажирам, чьи рейсы в ОАЭ не состоялись, предлагается возврат денег, перенос на другие направления маршрутной сети авиакомпании с вылетом с 3 марта и окончанием перевозки до 2 апреля и бесплатный перенос на свободные места на рейсы в ОАЭ с 5 по 26 марта, обратно – по 2 апреля.
Проблемы с вылетом из Ближневосточного региона возникли на фоне новой эскалации вокруг Ирана. США и Израиль начали военные операции против Исламской Республики, в ответ Тегеран атаковал американские военные базы по всему Ближнему Востоку. Иранские удары пришлись и на ОАЭ.