Авиакомпания Emirates приостановила рейсы из Дубая

«Аэрофлот» сообщал, что 4 марта компания планирует выполнить два вывозных рейса из ОАЭ – в Москву и Краснодар. Перелеты предназначены для пассажиров отмененных рейсов за 28 февраля. Рейс Дубай – Москва SU525D отправится в 16:55 по местному времени (15:55 мск), широкофюзеляжный самолет проследует напрямую в столицу России. Рейс Дубай – Краснодар SU769D запланирован на 09:00 (08:00 мск) по местному времени, он будет выполнен на узкофюзеляжном лайнере с промежуточной посадкой для дозаправки в Анталье.