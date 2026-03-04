Авиакомпания Emirates приостановила рейсы из Дубая
Авиакомпания Emirates приостановила рейсы в Дубай и в обратном направлении до 23:59 по времени Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) (22:59 мск) 4 марта. Об этом сообщил перевозчик в соцсети X.
В авиакомпании объяснили такое решение закрытием воздушного пространства по всему региону.
Утром 28 февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана, было нарушено авиасообщение на Ближнем Востоке. В зоне прямых рисков оказалась не только инфраструктура стран – участниц конфликта, но и важнейшие хабы в регионе – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне, чья экономика критически зависит от глобального транзита.
«Аэрофлот» сообщал, что 4 марта компания планирует выполнить два вывозных рейса из ОАЭ – в Москву и Краснодар. Перелеты предназначены для пассажиров отмененных рейсов за 28 февраля. Рейс Дубай – Москва SU525D отправится в 16:55 по местному времени (15:55 мск), широкофюзеляжный самолет проследует напрямую в столицу России. Рейс Дубай – Краснодар SU769D запланирован на 09:00 (08:00 мск) по местному времени, он будет выполнен на узкофюзеляжном лайнере с промежуточной посадкой для дозаправки в Анталье.
Минтранс сообщал, что на 3 марта авиакомпании запланировали 24 вывозных рейса с Ближнего Востока. Перевозчики рассчитывают доставить в Россию из ОАЭ и Омана около 4500 пассажиров. По данным ведомства, 2 марта рейсами из Абу-Даби и Маската в Москву уже прибыли 484 человека.