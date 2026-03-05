Цены на авиатопливо в Азии резко выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Рынок отмечает рост цен на авиационное топливо в Азии, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков. Это стало явным признаком того, что экономические последствия войны на Ближнем Востоке начали влиять на энергетические рынки.
По данным рынка, цены на авиатопливо в азиатском торговом центре Сингапуре выросли на 72% до $225,44 за баррель. Рост цен вызван беспокойством о будущих поставках из-за перебоев с транспортировкой около 20 млн баррелей нефти в сутки через Ормузский пролив, пишет Reuters.
Спотовая цена авиационного керосина также резко выросла на 140% по сравнению с уровнем $93,45 за баррель 27 февраля – за день до того, как США и Израиль начали воздушную бомбардировочную кампанию против Ирана.
Эксперты отмечают, что авиационное топливо особенно уязвимо к перебоям поставок, поскольку его запасы обычно невелики: для хранения требуется специализированная инфраструктура.
Резкий рост спотовых цен привел к тому, что маржа переработки нефти Dubai crude в авиационный керосин превысила $100 за баррель.
Аналитики предупреждают, что дальнейший рост цен на топливо может привести к ускорению инфляции, снижению потребительских расходов, заморозке части инвестиций и вынудить центральные банки рассматривать возможность повышения процентных ставок.
При этом даже если конфликт вокруг Ирана будет урегулирован в ближайшие недели и движение судов через Ормузский пролив восстановится, последствия текущих перебоев уже заложены в глобальные цепочки поставок, заключает издание.
5 марта Bloomberg сообщал, что правительство Китая поручило крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям страны приостановить экспорт бензина и дизельного топлива на фоне эскалации конфликта в Персидском заливе.
3 марта аналитики в разговоре с «Ведомостями» предупредили о рисках для Китая, ЕС и Индии на фоне обострения ближневосточного конфликта и фактической блокировки Ормузского пролива. На тот момент котировки Brent выросли до $85 за барр.